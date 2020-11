Un nuovo studio della Monash University ha scoperto che l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è stata collegata a un aumento del rischio di demenza. Lo studio, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease e guidato dalla dott.ssa Melinda Jackson del Turner Institute for Brain and Mental Health, ha scoperto che l’OSA grave è collegata a un aumento di una proteina, chiamata beta-amiloide, che si accumula sul pareti delle arterie del cervello e aumenta il rischio di demenza.

Trovare la correlazione tra l’aumento dell’amiloide cerebrale e l’OSA può aiutare a ridurre il rischio di demenza

Lo studio ha coinvolto 34 persone con OSA di recente diagnosi e 12 individui asintomatici per i disturbi del sonno. La ricerca ha esplorato le associazioni tra il carico di amiloide cerebrale utilizzando una scansione cerebrale PET e misure del sonno, dati demografici e umore. Il gruppo OSA ha registrato un maggiore carico di amiloide, una minore efficienza del sonno e meno tempo trascorso nello stadio N3 del sonno (un periodo rigenerativo in cui il tuo corpo guarisce e ripara se stesso).

L’OSA è un disturbo del sonno comune, che colpisce circa 1 miliardo di persone in tutto il mondo ed è causato dal collasso delle vie aeree durante il sonno, con conseguenti cali intermittenti dei livelli di ossigeno e risvegli dal sonno. “Il significato di trovare l’associazione tra l’aumento dell’amiloide cerebrale nei pazienti con OSA consentirà ulteriori ricerche per esplorare in modo più dettagliato le implicazioni del trattamento dell’OSA per ridurre il rischio di demenza”, ha detto il dottor Jackson.

Foto di silviarita da Pixabay