Una nuova ricerca ha identificato un nuovo gene nascosto nel codice genetico del Covid-19. Chiamato ORF3d, è un esempio di quello che viene chiamato gene sovrapposto, una sorta di “gene all’interno di un gene” a causa del modo in cui si sovrappone alle sequenze codificate di altri geni.

Essendo il Covid-19 uno dei virus RNA più lunghi è soggetto a questi inganni genomici rispetto a virus simili. I virus sono in realtà abbastanza inclini a ospitare geni sovrapposti, quindi non è esattamente una scoperta scioccante. Resta da vedere se ORF3d rappresenti veramente un inganno genomico, ma in ogni caso è certamente difficile da vedere.

Covid-19, scoperto un nuovo gene sovrapposto nel genoma del virus

I geni sovrapposti sono difficili da identificare poiché i sistemi di scansione genomica possono spesso non vederli quando attraversano stringhe di codice genetico; programmati per raccogliere singoli geni, ma non necessariamente vedono istruzioni generali condivise tra i nucleotidi di geni adiacenti in una sequenza.

Nel contesto del Covid-19 ciò potrebbe costituire un grave punto cieco. Gli scienziati hanno cercato di capire il più possibile su questo virus devastante e mentre alcuni aspetti del suo patrimonio genetico sono stati chiariti, molto resta quello che ancora non sappiamo. I geni sovrapposti possono essere uno di un arsenale di modi in cui i coronavirus si sono evoluti per replicarsi in modo efficiente, contrastare l’immunità dell’ospite o farsi trasmettere.

Analizzando i database genomici, i ricercatori hanno scoperto che il gene identificato in precedenza, si trovava solo in una variante del coronavirus che colpisce i pangolini. In precedenza classificato come un gene non correlato, ORF3b che è presente in altri coronavirus, incluso SARS-CoV, ma in realtà non sono la stessa cosa.

Una forte risposta anticorporale

Una cosa che sappiamo del misterioso gene, sulla base di precedenti analisi del sangue con pazienti umani con Covid-19 , è che ORF3d provoca una forte risposta anticorpale. Per quanto riguarda il fatto che vengano attivati ​​anche i linfociti T, tutto è ancora da scoprire. Potrebbe essere relativamente benigno. Potrebbe non esserlo.

Tuttavia si prevede che è relativamente improbabile che questo gene si rilevi da una risposta dei linfociti T, in contrasto con la risposta anticorpale. E forse questo ha qualcosa a che fare con il modo in cui il gene è stato in grado di sorgere. Una cosa è certa. In un virus che ha solo circa 15 geni conosciuti, la scoperta di un altro è uno sviluppo significativo. Quanto sia significativo, gli scienziati cercheranno ora di scoprirlo.

Foto di Edward Jenner da Pexels