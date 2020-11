iPhone SE può essere uno dei dispositivi Apple più sorprendenti di sempre. Richiesto a gran voce dai clienti, ha ottenuto ottimi risultati di vendita grazie al suo design compatto e al chip di ultima generazione. Di certo, l’azienda ne rilascerà una nuova generazione. Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva previsto, qualche mese fa, l’arrivo della nuova generazione nei primi mesi del 2021. In una nota pubblicata da lui stesso nelle scorse ore, ha deciso di fare dietrofront. Ecco perché.

Nonostante ora vadano di moda gli smartphone a tutto schermo, gli iPhone SE del 2020 sono riusciti comunque a trionfare. Molto probabilmente, grossa parte del merito va al prezzo basso (499€) che difficilmente si vede in casa Apple. La nuova generazione porterà in campo ancora più novità. Bisognerà, però, aspettare ancora un po’ prima di vederla.

iPhone SE 3: Kuo parla di una versione Plus

L’analista sembra avere le idee chiare in merito al futuro dello smartphone entry-level di Cupertino. Secondo quanto dichiarato, questo arriverà sul campo non prima della seconda metà del 2021. La motivazione risiede nella produzione di alcuni componenti, in particolare quelli della fotocamera. Pare, infatti, che i fornitori saranno impegnati a pieno regime ad evadere gli ordini per i futuri iPhone 13. Ciò, farà tardare l’arrivo dei nuovi SE.

Al momento non si hanno informazioni in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche della nuova generazione. Kuo ha parlato dell’arrivo di una versione “Plus” dalle dimensioni superiori. Stando al chip, è molto probabile che questi monteranno il nuovo A14 Bionic. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it