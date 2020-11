Aggressività, esperti analizzano i meccanismi neurali del comportamento

L’aggressività è un comportamento comune sia tra gli esseri umani che tra gli altri animali, usato per la sopravvivenza e per la propria difesa. I recenti progressi tecnologici hanno consentito la raccolta di dati sempre più precisi e approfonditi che hanno aiutato a identificare molti dei meccanismi neurali associati a comportamenti aggressivi in ​​diverse specie. Finora ciò non era mai stato scoperto dagli scienziati, visto i pochi mezzi a disposizione.

Lo studio dell’aggressività

I ricercatori della New York University School of Medicine hanno recentemente esaminato alcune informazioni sulle basi neurali dell’aggressività al fine di delineare ciò che la comunità di ricerca neuroscientifica ha scoperto finora su questo comportamento cruciale. Nel loro articolo, pubblicato su Nature Neuroscience, delineano un “circuito di aggressione centrale” composto da quattro regioni cerebrali subcorticali che si è scoperto essere collegate alla manifestazione di comportamenti aggressivi in ​​più specie animali.

“Ci sono stati progressi significativi nella tecnologia negli ultimi 10 anni, ad esempio, consentendo la registrazione e la manipolazione precisa di specifici gruppi di cellule nelle regioni del cervello di interesse”, hanno affermato Julieta E. Lischinsky e Dayu Lin, i due autori dell’articolo. “Questi progressi hanno permesso ai neuroscienziati di affrontare una serie di domande fondamentali relative allo studio dell’aggressività. Nel nostro articolo, forniamo una panoramica di questi progressi e di come stanno aprendo la strada verso una migliore comprensione delle regioni del cervello, delle cellule e dei circuiti responsabili. per l’aggressività, nonché come può essere alterata dallo stato interno dell’animale”.

Analizzare da un punto di vista scientifico ed anatomico il comportamento dell’aggressività può essere molto utile in futuro, soprattutto per trovare trattamenti efficaci contro quelle persone che manifestano continuamente questi comportamenti pericolosi, come per esempio i bambini con ADHD.

Foto di David Mark da Pixabay