Amazon ha appena rilasciato le offerte della domenica. Numerosi i prodotti in promozione e, ovviamente, non mancano all’appello quelli tecnologici. Oggi, andremo a soffermarci proprio su quelli più interessanti di questa categoria.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni del giorno

Logitech MK270 , kit tastiera e mouse wireless per dispositivi Windows, Plug & Play, batteria di lunga durata, confort ottimale e alta affidabilità, banda fino a 10 metri. In promozione a soli 26,99 euro , invece di 34,99 euro (extra sconto di 0.40 euro al check-out). – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com