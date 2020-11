Nonostante gli iPhone 12 siano sul mercato da pochissimo, si inizia già a parlare della generazione di melafonini del prossimo anno. Nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser ha speso un paio di parole in merito a quello che sarà il possibile futuro degli smartphone. Ciò che sembra essere certo è che le varianti Pro di iPhone 13 avranno un display a 120 Hz. Ecco tutti i dettagli.

In tanti si aspettavano l’arrivo del display a 120 Hz sui nuovi iPhone 12. Non solo utenti, ma anche molti analisti, ci avevano creduto. A quanto pare, Apple è stata ad un pelo da introdurre la feature sui dispositivi, ma non l’ha fatto per via delle conseguenze negative che avrebbe portato alla batteria. Entro il prossimo anno, l’azienda porterà in campo una tecnologia che permetterà di risolvere tale problema.

iPhone 13: display ProMotion almeno sulle varianti Pro

Non sappiamo se Apple intende portare la novità su tutti è 4 gli smartphone del 2021. É molto probabile, però, che questa la riservì solamente per le varianti Pro. Stando ad un recente report del sito coreano The Elec, Apple doterà i suoi nuovi iPhone 13 di display OLED con tecnologia LTPO. Sarà proprio grazie a questa che sarà possibile portare in campo anche la tecnologia ProMotion (display a 120 Hz).

Prosser tiene a precisare che tutte le notizie trapelate fino ad ora sono solo frutto di supposizioni. Apple non ha ancora sviluppato nessun tipo di prototipo degli iPhone 13, di conseguenza, nulla è ancora certo. L’arrivo del display a 120 Hz viene dato per certo considerando il fatto che quest’anno l’azienda è stata molto vicina ad introdurlo. Quali saranno le altre novità in arrivo? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com