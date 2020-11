Amazon sa bene come viziare i suoi utenti. Nelle scorse ore, questo ha messo in promozione una marea di prodotti tecnologici. Tra quelli a prezzo super, anche diversi device molto richiesti come iPhone 11 e Samsung Galaxy Note20 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon: offerte hi-tech del giorno

Apple iPhone 11 , smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS 13, alimentatore e auricolari EarPods inclusi nella confezione, memoria interna 64 GB. Colorazione gialla in promozione a soli 629,00 euro , invece di 719,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS 13, alimentatore e auricolari EarPods inclusi nella confezione, memoria interna 64 GB. Colorazione gialla in promozione a soli , invece di 719,00 euro. – Samsung Galaxy Note20 5G , smartphone con display Super AMOLED Plus FHD+ da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, Dual SIM + eSIM, sistema operativo Android 10. Colorazione Mystic Bronze in promo a soli 865,00 euro , invece di 1079,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED Plus FHD+ da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, Dual SIM + eSIM, sistema operativo Android 10. Colorazione Mystic Bronze in promo a soli , invece di 1079,00 euro. – Huawei MateBook 13 , computer portatile con display FullView 2K da 13 pollici, processore AMD Ryzen 5 3500U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, sistema operativo Windows 10 Home. Colorazione grigia in offerta lampo a soli 749,90 euro , invece di 799,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, computer portatile con display FullView 2K da 13 pollici, processore AMD Ryzen 5 3500U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, sistema operativo Windows 10 Home. Colorazione grigia in offerta lampo a soli , invece di 799,00 euro. – Aukey, cuffie Bluetooth 5 con bassi potenziati, senza fili, ricarica rapida con USB-C, impermeabili con certificazione IPX5, autonomia di 25 ore, controlli touch, microfoni integrati. In promozione a soli 30,99 euro, invece di 39,99 euro (codice sconto da 5,00 euro da selezionare nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

