L’analista Ming-Chi Kuo, conosciuto per l’elevata affidabilità delle sue previsioni sui prodotti Apple, si è, nelle scorse ore, soffermato a parlare dei futuri iPad Pro e degli auricolari AirPods di terza generazione. L’uomo non ha dubbi a riguardo, tutti e due i dispositivi arriveranno sul mercato nei primi mesi del 2021. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple si è data molto da fare quest’anno con la distribuzione dei prodotti. Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia rallentato sensibilmente la sua produzione, questa è riuscita comunque a presentare ottimi device. I primi mesi del 2021 saranno altrettanto pieni di novità. Previsto il lancio di due nuovi iPad Pro e di un nuovo modello di AirPods. Ecco che caratteristiche avranno.

Apple: ecco come saranno i nuovi AirPods e iPad Pro

Le aspettative sui dispositivi Apple in arrivo nel 2021 sono molto alte. Stando a quanto dichiarato da Kuo, gli AirPods di terza generazione adotteranno un design simile a quello degli AirPods Pro. Non presenteranno, però, i gommini e la funzione di cancellazione attiva del rumore. D’altro canto, introdurranno una serie di novità interessanti come un miglioramento della batteria. Gli iPad Pro, invece, porteranno in campo, finalmente, gli schermi mini LED. Questo farà fare un salto di qualità netto al display. Oltre a questa caratteristica Premium, si prevede l’arrivo anche del 5G e di un chip super performante (A14X). Il tablet continuerà ad essere proposto nelle due varianti da 11 pollici e 12.9 pollici.

Come già accennato, entrambi i prodotti arriveranno sul mercato entro i primi mesi dell’anno. Il mese più gettonato tra gli analisti sembra essere marzo. Al momento non ci è dato sapere se Apple terrà un evento di presentazione o se li lancerà semplicemente tramite comunicato stampa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: Apple.com