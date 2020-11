Qualsiasi cambiamento nella nostra vita, ma anche nell’utilizzo delle nostre app preferite, trova qualche momento di freno nell’accettare determinati cambiamenti. È proprio quello che è successo in questi giorni ad Instagram. Proprio per i suoi 10 anni di successi l’app nata per condividere i propri scatti, ha avuto una riprogettazione non solo per quanto riguarda l’interfaccia, ma nel suo obiettivo finale.

Instagram ha messo due elementi in primo piano e al centro. Questi sono “Reels“, il creatore di brevi video finora ampiamente trascurato dagli utenti di Instagram e lo shopping. Per una piattaforma nata come luogo per la condivisione di bellissime immagini, le cose sono sicuramente un pò azzardate. Questo forte cambiamento non sta piacendo moltissimo ai suoi utenti più affezionati.

Instagram, le nuove funzioni non piacciono agli utenti

Per far si che queste due nuove funzioni siano usate e apprezzate da più persone, l’app le ha posizionate al centro e spostato in alto a destra il solito tasto per condividere le nostre immagini. Al momento Reels risulta essere poco utilizzata rispetto al suo rivale TikTok. Ciò è sembrato un passo a dir poco esagerato agli utenti che magari non volevano usufruire di questa nuova funzione.

Poi c’è il nuovo pulsante “Acquista“, che consente agli utenti di cercare marchi e acquistare prodotti tramite l’app. Finora, i contenuti monetizzati e gli acquisti su Instagram si sono insinuati e sono cresciuti in modo un pò organico. Sebbene costituisca una parte importante dell’uso quotidiano di Instagram, si presenta come una crescita generata dagli utenti che avrà successo fintanto che i creatori di contenuti avranno un pubblico disponibile.

Sebbene il successo del modello di influencer e gli annunci mirati su Instagram dimostrino che c’è un appetito per l’acquisto tramite l’app, posizionarsi come un mercato in modo così palese è un passo audace. Ciò potrebbe essere un bene per tutti gli influencer che vogliono vendere il proprio prodotto purché Instagram rispetti ciò per cui è nato.

Con queste modifiche apportate abbiamo capito che Instagram aveva bisogno di un cambiamento e di trovare una nuova strada. Non ci resta che aspettare e vedere se gli utenti si abituino a questo cambiamento, fatto sta che un pò manca entrare nell’app e scorrere tra migliaia di foto.

Foto di Pete Linforth da Pixabay