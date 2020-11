Nonostante gli iPhone 12 siano arrivati sul mercato da poche settimane (pochi giorni per mini e Pro Max), già iniziano a spuntare piccoli problemi. Stando a quanto dichiarato da diversi utenti negli ultimi giorni, i dispositivi avrebbero dei malfunzionamenti con l’app nativa Messaggi. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che molti utenti stiano avendo problemi con la ricezione degli SMS o dei messaggi di gruppo all’interno dell’app Messaggi. Al momento non risulta essere chiara la motivazione degli errori. Ciò che è evidente è che la maggior parte di coloro che sono affetti dalla problematica possiedono uno dei nuovi iPhone 12. Si tratta di una semplice coincidenza o di un problema dei nuovi melafonini?

iPhone 12: cosa sta accadendo all’app Messaggi

Le lamentele sono differenti. C’è chi non riceve gli SMS dagli utenti Android, chi ha problemi con i messaggi di gruppo, chi vede scomparirli e, addirittura, chi non riceve le notifiche. In pratica, pare ci sia un disservizio generale dell’app. Le segnalazioni arrivano tutte da utenti con installato iOS 14.1 e iOS 14.2. Inoltre, come già accennato, quasi tutti hanno i nuovi iPhone 12. Al momento non si è riuscito a capire se la problematica è dovuta agli smartphone o al sistema operativo.

Nonostante si parli della problematica da qualche giorno, Apple non ha ancora proferito parola in merito alla faccenda. É molto probabile che questa rilasci un nuovo update per risolvere il tutto nei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com