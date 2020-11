Appassionati di storia e appassionati di LEGO, save the date! Segnate sul calendario e sull’agenda, analogici e digitali, la data del 27 novembre. Questa sarà infatti la data di lancio del nuovo kit “colossale” della LEGO.

Un kit colossale che strappa il primato a Star Wars

Questo nuovo progetto, tutto da costruire, strappa il primato allo ‘Star Wars Millennium Falcon’ e sarà composto da 9.036 mattoncini LEGO, necessari per costruire una fedele riproduzione in scala di uno dei simboli di Roma, l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come il Colosseo.

Assemblando gli oltre 9000 mattoncini LEGO infatti, vedremo nascere sotto i nostri occhi una ricostruzione incredibilmente fedele e realistica dell’anfiteatro voluto dall’imperatore Vespasiano e inaugurato dal figlio Tito nell’80 d.C..

Cinquecento euro e 9000 mattoncini LEGO per veder nascere il Colosseo sotto i vostri occhi

Una volta terminata la costruzione, potrete ammirare con soddisfazione le file di colonne sulla facciata della parete esterna, le sedute di travertino delle sedute dei senatori e l’incredibile struttura sotterranea dell’arena, con i suoi cunicoli e i resti dei montacarichi.

In ogni più piccolo dettaglio che costruirete mattoncino su mattoncino, ritroverete lo splendore di una delle meraviglie del mondo moderno, in un modello in scala che una volta completato sarà alto 27 cm, largo 52 cm e profondo 59 cm.

Il kit è già presente sul sito LEGO, ma sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 27 novembre al prezzo di vendita di 499,99 €.