Apple è oramai abituata a sorprendere i suoi fan con il lancio di novità di qualsiasi tipo. Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con i nuovi Mac con chip M1, la casa vuole fare di più. Un noto leaker, L0vetodream, ha confermato che questa porterà in campo una sorpresa speciale per il periodo natalizio. Di cosa si tratterà?

L0vetodream è uno dei leaker Apple più conosciuti degli ultimi tempi. Noto per l’elevata affidabilità delle sue anticipazioni, ha lanciato, nelle scorse ore, un’altra delle sue bombe. “Cupertino ha in serbo una sorpresa natalizia per tutti i suoi utenti”. Non c’è bisogno di dire che sono già partite le “scommesse” su quello che potrebbe essere. Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple: web diviso in due in merito alla sorpresa di Natale

L’affermazione vaga del noto leaker ha diviso il web in due. C’è, infatti, chi crede che la sorpresa consista in un qualche software. C’è chi, invece, crede che si tratti di un vero e proprio prodotto. Nel tweet pubblicato da L0vetodream si legge che la sorpresa consisterà in qualcosa di esclusivo e adatto proprio al periodo invernale. Affermazioni di questo tipo, a noi, fanno pensare a qualche tipo di accessorio. Forse un paio di guanti?

Al momento non possiamo confermare con certezza quella che sarà la “sorpresa” di Apple per Natale. Ciò che pare chiaro è che l’azienda la presenterà a breve. Non ci resta, quindi, che aspettare ancora un altro po’ per scoprire la verità a riguardo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com