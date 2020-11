Lungo il percorso dell’evoluzione umana, la duplicazione e la divergenza dei geni hanno prodotto una proteina, ARHGAP11B, che si trova negli esseri umani ma non nei primati non umani o in altri mammiferi. È proprio questo gene ad averci diversificato dai primati, nel momento dell’evoluzione. Uno studio ha utilizzato il gene per far crescere il cervello di una scimmia per la prima volta.

Questo studio non è solo incredibile, è anche illuminante. Potrebbe replicare il momento dell’evoluzione in cui gli umani si sono separati dagli altri primati. Tutto a causa di un gene. La risposta molto soddisfacente è che il gene ha fatto esattamente tutto ciò che avresti potuto sperare.

Coltivati cervelli di primati con geni umani per capire l’evoluzione

Huttner, autore dello studio, suddivide i risultati in quattro parti. Inserendo il gene:

Aumento delle dimensioni della neocorteccia delle scimmie.

della neocorteccia delle scimmie. Piegatura indotta del cervello , simile a come viene piegato un cervello umano.

, simile a come viene piegato un cervello umano. Aumentato il tipo di cellula pro-generativa rilevante, che produce neuroni.

rilevante, che produce neuroni. In particolare, l’aumento dei neuroni dello strato superiore, che sono i neuroni che aumentano durante l’evoluzione

In sostanza, il gene ha fatto nel feto tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un gene evolutivamente importante. È come se i ricercatori avessero ricreato la stessa evoluzione avvenuta nel cervello dell’antico Homo sapiens. Quell’evoluzione genetica è parte della base del cervello cosi come lo conosciamo oggi.

Replicare il cervello umano

In esperimenti passati, i ricercatori hanno esaminato l’effetto dello stesso gene umano sulle dimensioni del cervello di topi e furetti. I cervelli si sviluppano più grandi, ma in questi esperimenti, il team ha utilizzato un corso -expression del gene, piuttosto che i livelli umani tipici. Quindi l’effetto potrebbe essere dovuto a un altro fattore nascosto piuttosto che al gene stesso. Inoltre, soprattutto, topi e furetti non sono primati, quindi non possono dirci come l’introduzione del gene possa aver cambiato il cervello dei nostri antenati moderni.

“L’idea di questo studio era di ottenere un’espressione genica paragonabile all’espressione che si ha nel cervello umano“, ha detto a Inverse il coautore dello studio Michael Heide, che lavora nel laboratorio di Huttner e si è recato in Giappone per fare gli esperimenti sulle scimmie. I primati sono particolarmente interessanti perché prima d’ora, non si sapeva se i geni negli esseri umani avrebbero innescato la stessa risposta nei nostri simili. Gli scienziati affermano che questa è la prima prova di un gene specifico per l’uomo, inserito in un primate non umano, che rende il cervello fisiologicamente più grande. Ciò dimostra che il gene è in grado di espandere e piegare il cervello del primate.

Foto di Stefan Keller da Pixabay