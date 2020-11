Un nuovo vaccino antinfluenzale derivato da un parente australiano della pianta del tabacco è stato messo alla prova in due studi clinici su larga scala. E i risultati erano promettenti.

Attualmente, la maggior parte dei vaccini antinfluenzali sono realizzati con particelle virali coltivate e raccolte da uova di gallina o cellule coltivate in laboratorio, il che richiede mesi. Le piante, a loro volta, possono essere progettate per produrre proteine ​​selezionate e coltivate su larga scala, cosa che può aiutare ad aumentare la capacità di produzione.

Gli studi clinici

I due studi clinici combinati hanno coinvolto quasi 23.000 persone e i risultati suggeriscono che questo vaccino non è solo sicuro, ma può anche essere paragonato agli attuali vaccini antinfluenzali.

I ricercatori hanno utilizzato un parente australiano della pianta del tabacco – Nicotiana benthamiana – e ne hanno fatto produrre solo lo strato esterno dei virus influenzali. Queste particelle simili a virus sono state quindi estratte e purificate in condizioni rigorose per produrre un vaccino.

“Il campo dei vaccini derivati ​​dalle piante è cresciuto molto negli ultimi 28 anni, da quando è stato dimostrato per la prima volta [nel 1992] che le proteine ​​virali potevano essere espresse nelle piante“, ha spiegato John Tregoning, ricercatore di malattie infettive presso l’Imperial College di Londra, in Inghilterra. “Questa è la prima volta che un vaccino derivato da una pianta viene testato in una sperimentazione clinica [umana]. È una pietra miliare per questa tecnologia e diffonde i semi per altri vaccini e trattamenti a base di erbe”, ha aggiunto.

Nell’articolo pubblicato il 7 novembre sulla rivista scientifica The Lancet, gli scienziati affermano che il loro sistema può produrre le prime dosi di un vaccino di nuova concezione in due mesi, dopo che è stato identificato un ceppo di influenza emergente.

Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare, poiché questo vaccino deve ancora ottenere le approvazioni normative. E, se ha successo, bisogna anche tenere presente che i suoi produttori devono essere in grado di produrre milioni di dosi ogni anno.

Ph. credit: The Lancet