PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal 19 novembre, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella prossima generazione di videogiochi. L’attesa è talmente alta che i preodini sono andati a ruba e le scorte sono andate sold-out in pochissimo tempo. Di fatto non è facile procurarsene una se non attendere il 19 novembre e acquistarla unicamente online. Bisogna anche dire che il costo per la next-gen non è alla portata di tutti (499,99 € la versione Standard e 399,99 la Digital Edition), e non tutti quindi l’acquisteranno al lancio.

Ma la sensazione magica di aprire una nuova console, collegarla e accenderla è forte, soprattutto per i possessori di una PS4 che già guardano al futuro verso la nuova console non potendo però momentaneamente acquistarla. Come sopperire dunque a questo problema? La soluzione l’ha trovata, o meglio sviluppata, Alex Grade con la realizzazione del gioco gratuito PS5 Simulator.

Montare una PlayStation 5 virtualmente e accenderla

Il gioco fa effettivamente ciò che promette dal titolo, simula l’acquisto di una PlayStation 5 con tanto di unboxing, configurazione e prima accensione. Dal peso di 947 MB, il gioco tende ovviamente ad essere un titolo ironico per chi non ha ancora la possibilità di acquistare una nuova console e sicuramente farà passare qualche oretta in allegria in piena spensieratezza. D’altronde poi è anche gratuito quindi perché non dargli una chance. Per scaricare il gioco basta andare sulla pagina ufficiale dello sviluppatore che trovate qui sotto e installarlo sul vostro PC.

