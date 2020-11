Per la fine del 2020, Samsung rilascerà un nuovo Smart Monitor, il primo a combinare servizi multimediali, connettività mobile e funzionalità da PC. Il monitor si chiamerà M7, supporterà il 4K, avrà una dimensione di 32 pollici e costerà 400 dollari. In contemporanea verrà rilasciata anche una linea M5, composta da un 27 pollici per $ 230 e un 32 pollici per $ 280.

Lo Smart Monitor M7 monta il sistema operativo Tizen di Samsung e può connettersi alla nostra rete Wi-Fi per lo streaming di contenuti HDR10 da app come Hulu, Netflix, Apple TV, YouTube e altro senza la necessità di alcun hardware aggiuntivo connesso. Si possono installare anche altre app dall’app store incorporato, come l’app Salute di Samsung.

Tutte le varianti del monitor possono essere montate a parete o tramite supporti Vesa 100 x 100. Ognuno ha due altoparlanti da 5W integrati e include un telecomando con supporto dell’assistente vocale per Bixby 2.0, Alexa e Google Assistant. Sono persino compatibili con AirPlay 2, semplificando la trasmissione da dispositivi Apple.

Smart Monitor M7, un ibrido tra una smart tv e un PC

Il dispositivo si pone quindi come una sorta di smart tv, tuttavia può essere tranquillamente utilizzato come un monitor grazie alle sue funzionalità. Innanzitutto si possono connettere un mouse e una tastiera tramite Bluetooth 4.2 e connetterci a Office 365 tramite una macchina virtuale senza la necessità di alcun hardware di elaborazione aggiuntivo.

Possiamo collegarci anche in modalità wireless tramite DeX, l’utility Samsung che consente al Galaxy S8 o al telefono più recente di alimentare un’esperienza PC desktop sul monitor. Possiamo anche eseguire rapidamente il mirroring del display del nostro telefono Samsung (con Android Oreo 8.1 o versioni successive) toccandolo sul bordo in alto a destra del monitor, dove si trova il tag NFC.

Lo Smart Monitor M7 offre la più ricca selezione di opzioni di connettività per i gadget. Possiamo collegare un laptop tramite USB-C, troviamo due porte HDMI 2.0 di riserva, oltre a tre porte USB-A 2.0 per i dati. I modelli M5 Smart Monitor verranno rilasciati tra poche settimane e l’M7 è attualmente programmato per essere lanciato all’inizio di dicembre. Potete acquistarli tramite Samsung.com o da altri rivenditori in tutto il paese.

Ph. Credit: Samsung