Vivo Y12s, lo smartphone economico con batteria ottimale

Vivo ha recentemente annunciato un nuovo smartphone, che per ora sarà disponibile soltanto in Asia. Si tratta del device Vivo Y12s, un modello di fascia bassa, con prezzo molto abbordabile ma allo stesso tempo con specifiche tecniche molto interessanti, specialmente per quanto concerne la batteria, che offre una capienza molto elevata. Scopriamo la scheda tecnica completa di questo interessante smartphone.

La scheda tecnica del Vivo Y12s

Lo smartphone ha un ampio display IPS LCD da 6,51″ HD+, con risoluzione 20:9 e protezione vetro Gorilla Glass. Il reparto hardware si compone del SoC MediaTek Helio P35, supportato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite apposita micro sd. E’ uno smartphone dual sim, che consente così di utilizzare due schede telefoniche contemporaneamente, ideale per chi necessita di un numero appositamente per il lavoro.

Il comparto fotografico è molto semplice, con un sensore anteriore da 8 megapixel e due sensori posteriori, rispettivamente da 13 e 2 mp. Il sensore delle impronte digitali è posto laterale, quindi non dietro o integrato sotto al display come la maggior parte dei device moderni.

Punto forte dello smartphone è la batteria, con una eccezionale capienza di 5000 mAh, che assicura un’ampia durata giornaliera. La ricarica è a 10W. Per quanto riguarda il sistema operativo è presente Android 10 con interfaccia utente FunTouch OS 11. Ovviamente è presente il Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, 4G e jack audio da 3,5 mm.

Vivo Y12s arriva per ora soltanto in Asia nel prezzo al cambio attuale di 119 euro nelle colorazioni Phantom Black e Glacier Blue. Non resta che attendere se verrà in seguito commercializzato anche qui in Europa.