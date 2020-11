Amazon è il miglior posto dove poter acquistare prodotti tecnologici a prezzi ribassati. Nelle scorse ore, l’azienda ha lanciato una serie di nuove promo che faranno gola proprio a tutti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’alto. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo hi-tech del giorno

Votomy, speaker Bluetooth portatile , 30W, bassi potenziati, design compatto, impermeabile con certificazione IP67, microfono integrato, si adatta alle situazioni più disparate. In promozione a soli 51,59 euro , invece di 75,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, 30W, bassi potenziati, design compatto, impermeabile con certificazione IP67, microfono integrato, si adatta alle situazioni più disparate. In promozione a soli , invece di 75,99 euro. – Trust Tyro , webcam PC con microfono, Full HD 1080p, treppiede incluso, USB, collocazione universale, semplice da utilizzare e facile da configurare, qualità audio e video di fascia alta. In promozione a soli 54,00 euro , invece di 69,99 euro (extra sconto di 2,70 euro al check-out). – LINK PER L’ACQUISTO

, webcam PC con microfono, Full HD 1080p, treppiede incluso, USB, collocazione universale, semplice da utilizzare e facile da configurare, qualità audio e video di fascia alta. In promozione a soli , invece di 69,99 euro (extra sconto di al check-out). – MSI GF63 Thin 9SCXR-441IT , Notebook da gaming con display FHD da 15.6 pollici, processore Intel i5-9300H, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, NVIDIA GTX 1650Max-Q. In promozione a soli 949,99 euro , invece di 999,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Nubily, custodia porta PC per dispositivi fino a 15 pollici, antiurto, impermeabile, fattura di alta qualità, tasche laterali, leggera. In offerta nella colorazione grigio scuro a soli 17,99 euro (extra sconto del 10% da selezionare nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: amazon.it