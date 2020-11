Sono settimane che si parla del possibile lancio di un iPhone pieghevole. Parlare di un dispositivo Apple del genere, ad oggi, sembra essere azzardato. In realtà, il suo arrivo potrebbe essere piuttosto “imminente”. Ecco quello che sostengono diverse fonti.

Sono diverse le fonti che confermano l’arrivo di un dispositivo pieghevole della mela morsicata, in particolare un iPhone, entro la fine del 2022. Tra due anni, Apple potrebbe rivoluzionare nuovamente il mercato degli smartphone. Sarà davvero così?

iPhone pieghevole: caratteristiche premium e affidabilità top

Secondo quanto riportato da una delle fonti, United Daily News, il noto produttore Apple, Foxconn, avrebbe già avviato i test su diversi prototipi di iPhone pieghevoli. Cosa ne uscirà fuori? Che la casa stia lavorando ad un dispositivo pieghevole non è una novità. Questa, infatti, ha anche ordinato una serie di display flessibili da Samsung proprio per effettuare i suoi esperimenti. Al momento, l’azienda starebbe valutando varie soluzioni. Nessuna, però, sembra essere ancora convincente al 100%. Apple punta a creare un dispositivo innovativo che, nonostante la presenza del display pieghevole, garantisca elevata affidabilità. Sarà in grado di realizzare l’ambizioso progetto?

United Daily News ne è sicuro, il dispositivo in fase di test da Foxconn sarà disponibile per il debutto sul mercato entro il 2022. Per ora, non possiamo azzardare supposizioni in merito a quelle che saranno le sue caratteristiche. Ciò che è certo è che, semmai arriverà davvero sul mercato, sarà molto costoso. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it