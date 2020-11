Uccelli canori, i genitori cacciano precocemente i propri figli dal nido

Un recente studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, mostra un comportamento particolare e comune negli uccelli canori, che compare in 12 delle 18 specie studiate in vari habitat negli Stati Uniti. I genitori tendono a cacciare fuori dal nido i propri figli, affidandoli al proprio destino. Tra le specie, i nidiacei avevano circa il 14% in meno di probabilità di sopravvivere quando lasciavano il nido troppo presto. Se i pulcini soffrono quando lasciano il nido troppo presto, perché i genitori li cacciano fuori?

Il comportamento degli uccelli canori

Lo studio si aggiunge alla comprensione degli scienziati del conflitto tra genitori e figli, un concetto in evoluzione che descrive i compromessi inerenti alla cura dei genitori. Offrire molte risorse nei bambini favorisce la loro sopravvivenza, ma può lasciare i genitori impoveriti, a rischio di predazione o malattia e potenzialmente meno in grado di produrre prole aggiuntiva. Troppa poca cura e la prole potrebbe non sopravvivere per trasportare i geni dei genitori nella generazione successiva. E da una prospettiva evolutiva, il passaggio di geni con successo è l’obiettivo principale.

La scoperta spiega un periodo trascurato nelle storie di vita degli uccelli canori, la transizione giovanile. La maggior parte delle ricerche precedenti si è concentrata su ciò che accade nel nido o immediatamente dopo l’involo. Questo è il primo studio che confronta i tassi di sopravvivenza prima e dopo l’involo tra specie e località, dimostrando un declino della sopravvivenza post-invecchiamento quasi universale in questi uccelli canori. Stabilisce anche una linea di base per cosa aspettarsi, in termini di sopravvivenza, in un contesto di cambiamento ambientale.

“Questo è stato davvero poco studiato, quindi qualsiasi informazione che otteniamo sulla loro sopravvivenza o sulle storie di vita durante questo periodo è davvero importante, soprattutto visti i cambiamenti del paesaggio antropogenico, il cambiamento climatico globale o cosa avete. Avere queste informazioni di base ci consentirà di rilevare i cambiamenti o cambiamenti in futuro”, dice Jones, autore principale dello studio.

Foto di Evgeni Tcherkasski da Pixabay