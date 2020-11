Molte epidemie, come il Covid-19, sono passate dagli animali alle persone causando gravissime conseguenze per gli umani. Un team di ricerca internazionale afferma che non possono essere evitate epidemie derivanti da animali a meno che non vengano intraprese azioni urgenti. Al fine di proteggersi da future pandemie che potrebbero essere ancora più gravi, gli scienziati chiedono ai governi di stabilire una legislazione efficace che affronti il ​​commercio di fauna selvatica, la protezione degli habitat e la riduzione dell’interazione tra persone, fauna selvatica e bestiame.

Questo processo è chiamato zoonosi; tali malattie includono Ebola, AIDS e SARS. Covid-19 è tra le ultime di queste malattie zoonotiche ed è attualmente una pandemia che ha provocato più di un milione di morti in tutto il mondo. Due fattori principali che facilitano tali epidemie sono il commercio di fauna selvatica e la frammentazione dell’habitat naturale, entrambi i quali aumentano la frequenza e il potenziale di contatto diretto tra l’uomo e la fauna selvatica.

Covid-19, il commercio di fauna selvatica è a rischio

Riconoscendo che Covid-19 potrebbe essere emerso dai mercati della fauna selvatica, i governi di Cina, Vietnam e Corea hanno tutti introdotto una qualche forma di regolamentazione per controllare il commercio di fauna selvatica dallo scoppio, ognuna delle quali va in qualche modo a sostenere la conservazione della fauna selvatica. Gli autori sconsigliano un improvviso divieto generale sui mercati della fauna selvatica in quanto ciò avrà un impatto negativo sproporzionatamente elevato sulle popolazioni svantaggiate, migranti e rurali che dipendono da tali mercati per la loro sussistenza.

Dovrebbero essere prese in considerazione una serie di misure, compresi i governi che lavorano con le comunità locali per creare e mantenere mezzi di sussistenza alternativi, in particolare sugli animali vivi e sui prodotti della fauna selvatica non alimentare.

“La pandemia di coronavirus ha inevitabilmente concentrato le nostre energie sulla gestione della malattia. Ma per prevenire il focolaio è necessario riconoscere che il rapporto delle persone con il mondo naturale deve cambiare“, spiega co- autore Dr Trishna Dutta. È necessaria un’azione urgente per regolamentare il commercio di fauna selvatica e ridurre la domanda dei consumatori di parti e prodotti della fauna selvatica. Ciò dovrebbe essere fatto insieme alla protezione degli ecosistemi nativi e alla riduzione dell’interfaccia fauna-bestiame-uomo che originariamente ha scatenato questa pandemia.

Foto di DerWeg da Pixabay