Covid-19, oltre la metà dei morti sono persone di colore o ispaniche

Un recente studio ha evidenziato che negli Stati Uniti oltre la metà dei morti per Covid-19 erano persone di colore o ispaniche

I ricercatori non hanno trovato differenze razziali o etniche nei tassi di mortalità tra le persone ricoverate in ospedale con la malattia da Covid-19. Eppure un numero sproporzionato di persone di colore e ispaniche si è ammalato abbastanza da richiedere il ricovero in ospedale, e hanno rappresentato ben il 53% delle morti ospedaliere negli Stati Uniti.

Fatima Rodriguez, autore principale dello studio, ha dichiarato: “La pandemia ha messo in luce le disparità razziali ed etniche nell’assistenza sanitaria che si verificano da anni. Il nostro studio mostra una sovrarappresentazione di pazienti neri e ispanici in termini di morbilità e mortalità che deve essere affrontata a monte prima del ricovero”.

Le razze più colpite dal Covid-19 negli Stati Uniti

I ricercatori hanno esaminato un campione di 7.868 pazienti ricoverati con il coronavirus in 88 ospedali in tutto il Paese tra il 17 gennaio e il 22 luglio. I dati sono stati raccolti dal registro delle malattie cardiovascolari dell’American Heart Association. Il tasso medio di mortalità per tutti i pazienti è stato del 18,4%.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti bianchi rappresentavano il 35,2% del campione, i pazienti ispanici il 33%, i pazienti neri il 25,5% e i pazienti asiatici il 6,3%. L’Ufficio censimento degli Stati Uniti stima che i bianchi costituiscano il 60% della popolazione della nazione, gli ispanici il 18,5%, i neri il 13,4% e gli asiatici il 5,9%.

“È interessante notare che più delle variazioni di mortalità sono state spiegate dal sito dell’assistenza che dalla razza o dall’etnia”, ha detto Rodriguez. “Dobbiamo capire di più sulle differenze tra gli ospedali. Sono diversi protocolli di trattamento che si stanno evolvendo rapidamente durante la pandemia? O forse gli ospedali che servono le minoranze hanno risorse diverse? Questa è un’area attiva di ricerca all’interno del registro utilizzato per questo studio come noi iscrivere più siti in tutto il paese.”

Foto di Pete Linforth da Pixabay