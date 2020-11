Epic Games, lo sviluppatore dietro Fortnite, ha recentemente acquistato la società di tecnologia di animazione facciale in tempo reale chiamata Hyprsense. L’app può imitare l’espressione facciale di un giocatore e incorporarla direttamente su un personaggio di un videogioco utilizzando una semplice webcam.

A quanto pare la precedente app di Hypersense – Hyprmeet – rilasciata in open beta a settembre, ora non è più disponibile, ma potrebbe aggiungere molto al Party Royale di Fortnite con la sua capacità di incorporare le espressioni facciali. Tuttavia, nonostante le potenzialità che offre, l’acquisizione per ora non prevede piani per l’implementazione della nuova tecnologia in Fortnite.

Il futuro degli avatar nei videogiochi e non solo

Secondo Kim Librery, CTO di Epic, l’acquisto potrebbe riguardare prima i creatori. Librery ha affermato che portare il team di Hyprsense in Epic consente loro di avvicinarsi all’obiettivo di dare ai creatori il pieno controllo sull’espressione della loro visione nelle più piccole sfumature.

La descrizione ufficiale del prodotto di Hyprmeet afferma che l’app è un’applicazione di chat video per avatar per Zoom e OBS. Gli utenti possono creare facilmente i propri avatar e animarli in tempo reale durante le videochiamate. Possono farlo utilizzando una webcam 2D ​​e la tecnologia mocap facciale di Hyprsense.

Ph. Credit: Hyprsense