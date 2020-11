Giorno del Ringraziamento, il 38% degli americani lo sta organizzando

Il Giorno del Ringraziamento è una festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti d’America e in Canada in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Secondo un nuovo sondaggio, più di un terzo degli americani vuole avere la loro torta di zucca e mangiarla anche questo durante il Ringraziamento.

Nonostante la pandemia di Covid-19 in corso, il 38% sta pianificando una cena festiva con 10 o più persone e il 27% non ha intenzione di praticare il distanziamento sociale durante la celebrazione, secondo il sondaggio nazionale dell‘Ohio State University Wexner Medical Center. Il sondaggio ha anche rilevato che il 33% degli intervistati ha affermato che probabilmente non chiederà ai propri ospiti di indossare mascherine ed il 20% non rifiuterà gli ospiti che hanno sintomi di virus.

Covid-19 ed il Giorno del Ringraziamento

La maggior parte degli intervistati, invece, ha affermato che avrebbe spezzato il pane e affettato il tacchino solo con le persone della propria famiglia e quasi i tre quarti pianificano di praticare il distanziamento sociale. Ciò favorirà sicuramente una diminuzione dei contagi da Covid-19 durante questo giorno di feste, ritrovi e celebrazioni molto importante per gli Stati Uniti d’America.

“Guarderemo indietro a quello che è successo durante le festività natalizie e ci chiederemo: ‘Facevamo parte della soluzione o facevamo parte del problema?”, afferma il dott. Iahn Gonsenhauser, responsabile presso il Wexner Medical Center. “Quando sei riunito intorno al tavolo, impegnato in una conversazione, seduto a meno di 6 piedi di distanza con le maschere abbassate, anche in un piccolo gruppo, è allora che la diffusione di questo virus può davvero accadere.”

Foto di vika-imperia550 da Pixabay