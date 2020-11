Un programma digitale aiuta a ridurre colesterolo e pressione sanguigna

Non esiste tuttora un trattamento efficace per contrastare l’ipercolesterolemia (colesterolo alto) e l’ipertensione (pressione alta), e ciò continua ad aumentare il rischio di infarti, ictus e morte cardiovascolare. Utilizzando un programma digitale, i medici del Brigham and Women’s Hospital di Boston, hanno avviato e continuano a condurre un una gestione dell’ipertensione e dell’ipertensione a distanza, guidati da algoritmi automatizzati tutti digitali.

Il programma digitale contro colesterolo e pressione alta

In questi ultimi due anni i ricercatori hanno esaminato 18.810 pazienti. Tra i 3.939 pazienti arruolati nel programma per il colesterolo, il 35% aveva una malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD); il 25% aveva il diabete ma non l’ASCVD; il 31% aveva un colesterolo delle lipoproteine ​​a bassa densità maggiore di 190 mg/dL. Medici, farmacisti e specialisti dell’assistenza hanno contribuito a progettare questi programmi di gestione per avviare e regolare le dosi del farmaco, note anche come titolazione, per ottenere i massimi benefici per i pazienti riducendo al minimo gli effetti collaterali clinicamente importanti.

Il programma ha identificato le persone con LDL-C incontrollato e/o ipertensione. I pazienti hanno ricevuto bracciali per la pressione sanguigna collegati digitalmente per l’uso a casa, mentre i farmacisti e il personale di supporto hanno utilizzato gli algoritmi clinici per iniziare e titolare i farmaci ad intervalli prestabiliti fino al raggiungimento degli obiettivi del trattamento.

“Questa è una strategia efficace ed efficiente per la cura di pazienti ad alto rischio ma sottotrattati e per ottimizzare la terapia diretta dalle linee guida. Il trattamento specialistico fuori sede per il controllo del colesterolo e della pressione sanguigna riduce la necessità di visite di persona e consente la collaborazione Il processo decisionale nell’assistenza ai pazienti. I risultati del nostro studio forniscono un modello per espandere la fornitura di assistenza sanitaria a distanza per aumentare l’accesso alle cure, per aiutare a ridurre le disuguaglianze di salute e per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria”, ha detto Scirica, autore principale dello studio.

