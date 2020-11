Durante l’emergenza sanitaria, in tanti sono stati costretti ad affidarsi ad internet per acquistare prodotti che prima acquistavano tranquillamente nei negozi fisici. Ad oggi, questi non si fanno più problemi a prenotare la spesa online o acquistare prodotti di prima necessità. Proprio partendo da ciò, Amazon ha deciso di lanciare un nuovo negozio online, la farmacia!

Ebbene sì, Amazon va ad entrare in un settore completamente nuovo. Da ora in poi, sarà possibile affidarsi all’e-commerce per acquistare medicine di tutti i tipi. La mossa è stata definiti da molti una rivoluzione. Sarà davvero così?

Amazon: farmaci con sconti fino all’80% per gli iscritti Prime

Amazon Pharmacy, così è stato chiamato il nuovo store della casa dedicato ai farmaci. Questo verrà lanciato a breve, in via sperimentale, solo negli USA, tuttavia, potrebbe arrivare presto anche sul mercato europeo. Lo scopo è quello di far leva sulle nuove abitudini di molti utenti e cercare di invogliarli ad acquistare online anche questa categoria di prodotti. Come ciliegina sulla torta l’azienda proporrà dei forti sconti, fino all’80%, su tutti i medicinali generici. A quanto pare, le riduzioni di prezzo saranno un’esclusiva degli iscritti Prime.

Amazon c’ha visto lungo. Se le cose andranno come previsto, il nuovo settore frutterà miliardi di dollari all’azienda. Ora la domanda è: arriverà anche in Italia? Se sì, quando? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Amazon.it