Presto potremo vedere i nostri amici mentre giochiamo a Fortnite online. Lo sviluppatore Epic Games ha aggiunto una nuova funzionalità di videochat grazie ad una collaborazione con l’app Houseparty, acquisita dalla società l’anno scorso. I giocatori potranno vedere per la prima volta i feed live dei loro amici all’interno del gioco. La funzione viene lanciata da oggi, anche se inizialmente sarà disponibile solo su PC, PS4 e PS5.

Per utilizzare la videochat sarà necessario collegare i propri account Epic e Houseparty; dopo averlo fatto, potremo abilitare una “modalità Fortnite” nell’app. Quando ciò accade, possiamo creare un gruppo di amici e i loro livefeed verranno visualizzati sul lato sinistro dello schermo mentre giochiamo. Possiamo creare un gruppo di massimo 10 persone nell’app, anche se solo quattro di queste appariranno in Fortnite.

Come funziona la nuova videochat di Fortnite

Avremo bisogno di alcuni componenti hardware per far funzionare la videochat in Fortnite. Oltre a un PC o una PlayStation per il gioco stesso, dovremo anche avere Houseparty in esecuzione su un dispositivo iOS o Android per fungere da videocamera. Può sembrare un procedimento un po’ goffo, ma Epic afferma che si tratta di un tentativo di semplificare il processo.

Con un bel tocco, l’app Houseparty mostrerà solo il nostro viso; la fotocamera si aggancerà automaticamente al viso e sostituirà tutto il resto con uno sfondo colorato. Se la faccia si sposta fuori dalla telecamera, il feed non mostrerà altro che lo sfondo. Ciò è stato fatto in parte per motivi di sicurezza, ma anche per mantenere la concentrazione.

L’aggiornamento ha molto senso considerando il costante passaggio di Fortnite dallo sparatutto in terza persona allo spazio sociale completo. Nell’ultimo anno, Epic ha ampliato il gioco ben oltre le sue origini battle royale con uno spazio sociale privo di violenza chiamato Party Royale e un flusso costante di concerti in-game sempre più elaborati. Epic non ha riferito se la funzione arriverà anche su altri giochi, né quando sarà disponibile in Fortnite sulle altre piattaforme.

Ph. Credit: Epic Games