Il noto operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha appena aggiornato una delle sue tariffe più gettonate rendendola disponibile ad un bacino più ampio di utenti. Continua la lotta tra operatori virtuali e non. Chi avrà la meglio? Scopriamo tutti i dettagli della nuova promo.

ho. Mobile è senza dubbio uno degli operatori telefonici più gettonati sul territorio italiano. Le tariffe molto vantaggiose proposte dall’azienda l’hanno fatta diventare famosa in un batter d’occhio. Nonostante l’elevata fama, però, questa non abbassa il tiro. Ecco cosa propone la nuova offerta 6,99 BTL.

ho. Mobile 6,99 BTL: tanti contenuti a prezzo ridotto

La promo 6,99 BTL di ho. Mobile si è appena aggiornata. Da ora in poi, possono attivarla anche gli utenti che mantengono il proprio numero portandolo da PosteMobile, Digi Mobil e Daily Telecom. Riguardo a contenuti, la tariffa comprende sempre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto ad un prezzo mensile di 6,99 euro. Sono compresi nel costo della tariffa anche tutti i servizi importanti come hotspot personale, ho. chiamato, ecc.

Ovviamente, oltre ai suddetti operatori, la promo risulta essere ancora sottoscrivibile da coloro che attivano una nuova numerazione. In tutti i casi, è previsto un costo di attivazione + SIM di 9,99 euro. La sottoscrizione, inoltre, può essere effettuata solo presso alcuni centri autorizzati. Al momento non è stata comunicata nessuna data di fine promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it