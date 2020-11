Niantic lancerà il 30 novembre l’aggiornamento “GO Beyond” per Pokémon GO, l’update più grande mai rilasciato che introdurrà le Stagioni, un nuovo livello massimo e nuovi pokémon da catturare provenienti dalla regione di Kalos. Le Stagioni sono periodi di tre mesi durante i quali i giocatori incontreranno diversi Pokémon ed eventi. Questi saranno legati alla stagione in cui si svolgeranno e copriranno tutto, dalle uova ai pokémon Megaevoluti.

Il gioco prenderà anche in considerazione in quale emisfero si trovano i giocatori per dettare le scoperte a tema estivo e invernale. La prima, “Season of Celebration”, inizierà il 1° dicembre e includerà diversi eventi di gioco in cui i giocatori potranno catturare i Pokémon, inclusi quelli della regione di Kalos. I Pokémon della regione di Kalos, incluse creature come Chespin, Fennekin e Froakie, dovrebbero entrare a far parte del gioco dal 2 dicembre.

Pokémon GO, un continuo successo per Niantic

A partire dal 30 novembre, i giocatori potranno salire di livello fino al 50. Ciò include un sistema ribilanciato che renderà più facile per i giocatori salire di livello tramite bonus. Per coloro che raggiungeranno il livello 40 prima della fine del 2020, Niantic regalerà loro ricompense esclusive. Il gioco riceverà anche un aggiornamento generale che migliorerà gli incontri, i regali e altro ancora.

Pokémon GO continua ad essere un enorme successo per Niantic, in parte grazie ai continui aggiornamenti dello sviluppatore. Quest’anno lo sviluppatore ha reso più facile per gli utenti giocare da casa durante la pandemia, mentre ad ottobre ha interrotto il supporto per i vecchi smartphone iOS e Android.

Ph. Credit: Pokémon GO