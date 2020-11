Con Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 puoi conoscere il tuo corpo nel dettaglio, in quanto questa bilancia è stata progettata per tener traccia di dieci importanti dati come peso, indice di massa corporea, percentuale di massa grassa, massa magra, percentuale di acqua, metabolismo basale e massa ossea.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è pensata per essere utilizzata con l’applicazioni Mi Fit, che registrerà e mostrerà il peso e la composizione corporea di più persone, ciascuna con un proprio profilo. E’ la stessa applicazione che viene utilizzata per il monitoraggio del proprio benessere e dell’attività fisica quando si indossa lo smartwatch o la smartband di Xiaomi, mostrando tutti i dati in modo semplice e unificato.

La bilancia presenta un design minimal e compatto ed è dotata di un display a LED che mostra il peso. Il dispositivo è in grado di monitorare un massimo di 16 persone e riuscirà automaticamente a determinare chi è l’utente che si sta pesando in base ai dati storici registrati.

Xiaomi, la bilancia smart Mi Body Composition Scale 2 in offerta su TomTop

Se sei interessato ad acquistare Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, ti segnaliamo una promozione che potrebbe farti comodo. Il dispositivo è in offerta su TomTop al prezzo di 29,74 euro, con oltre il 40% di sconto applicato sul prezzo di listino. TomTop è un e-commerce cinese come AliExpress e Banggood, del tutto affidabile e che spedisce in tutto il mondo – Italia inclusa. C’è da attendere un po’ per la consegna, ma il servizio di reso e rimborso è sempre garantito qualora non dovessi ricevere il prodotto o il prodotto è diverso da quello ordinato.

L’offerta è disponibile ancora per qualche giorno. Puoi acquistare Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 facendo un clic qui.