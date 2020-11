La società di orologi britannica Bremont, ha deciso di rendere omaggio al più famoso fisico teorico, con uno dei suoi orologi. Lo scorso lunedì infatti l’azienda ha annunciato la sua nuova collezione Bremont Hawking Limited Edition.

L’orologio Bremont Hawking realizzato con frammenti della scrivania del famoso fisico teorico

Questo orologio in edizione limitata è davvero un oggetto straordinario. Incastonati in esso vi sono infatti quattro dischi di legno presi dalla scrivania del professor Stephen Hawking, il cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore scientifico britannico fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull’origine dell’universo, scomparso nel 2018.

La società ha infatti dichiarato su Twitter che “Bremont è molto orgogliosa di aver lavorato a stretto contatto con la famiglia Hawking per creare qualcosa di completamente unico per commemorare la vita del notevole professor Stephen Hawking”.

INTRODUCING THE BREMONT HAWKING LIMITED EDITION COLLECTION Bremont is very proud to have worked closely with the Hawking family to create something completely unique to commemorate the life of the remarkable Professor Stephen Hawking. Learn more: https://t.co/7yyoB1PWmK pic.twitter.com/FksMq2D9wy — Bremont (@Bremont) November 16, 2020

I quattro dischi di legno presi dalla scrivania dell’ufficio di quercia antica di Hawking, sono incastonati nel retro dell’orologio in edizione limitata Bremont Hawking. Davvero una parte del professore rinchiusa in un orologio. Il figlio Tim Hawking ha affermato infatti, sul sito dell’azienda di orologi, che la scrivania era un “bene prezioso” e che la famiglia è felice che la sua eredità continuerà a vivere.

Un orologio dai dettagli incredibili, tutti incentrati sulla vita del professor Hwking

Ma, anche se un dettaglio davvero notevole, i frammenti di legno non sono l’unica particolarità di questo orologio. Ad esempio il numero di serie del Bremont Hawking è stampato sulla carta ricavata dalle copie originali di uno dei documenti di ricerca fondamentali del professore, il “The Nuts and Bolts of Gravity” del 1979.

Se pensate che questo sia sufficiente per rendere straordinario questo orologio, sappiate che non è finita qui. Al suo interno infatti contiene anche alcuni meteoriti, ed un’incisione della mappa stellare notturna del cielo di Oxford, dell’8 gennaio 1942, ovvero il luogo e la data della nascita del prof. Hawking.

Un altro interessante dettaglio della serie è la celebrazione del numero 88, per ricordare l’anno di pubblicazione 1988 di “A Brief History of Time”, una delle opere più famose del professor Hawking. Saranno dunque realizzati solo 388 orologi in acciaio inossidabile e quadrante nero, 88 orologi in oro rosa con quadrante nero e 88 orologi in oro bianco con quadrante blu.

I ricavi del Bremony Hawking alla fondazione Hawking

Se state pensando di comprarlo, sappiate che avrete tra le mani un pezzo di storia e un tributo ad un grande uomo, ma non vi costerà poco. Il prezzo degli orologi va infatti da 9.995 dollari a 23.495 dollari.

Soldi comunque ben spesi, considerando ciò che si acquista e che una parte del ricavato sarà donata alla Stephen Hawking Foundation, che sostiene la ricerca cosmologica e le persone con malattie dei motoneuroni, meglio conosciute negli Stati Uniti come sclerosi laterale amiotrofica o malattia di Lou Gehrig. La stessa con cui Hawking conviveva sin dai tempi del college.

Ph. Credit: Screenshot Twitter