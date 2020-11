Dopo aver parlato della nuova promo ho. Mobile, torniamo a parlare di Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM sta proponendo ai suoi utenti una promozione che in pochi possono rifiutare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile è uno degli operatori virtuali più noti sul territorio italiano. Le sue promo risultano essere tra le più convenienti sul mercato. Quella di cui vi parliamo oggi, ovviamente, non è da meno. Ecco cosa comprende e quanto costa.

Kena Mobile 7,99: promo tutto incluso ad un prezzo top

Kena 7,99 non risulta essere una novità in casa Kena Mobile, tuttavia, ancora oggi molti non sono a conoscenza della sua esistenza. La promo offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto ad un costo di 7,99 euro al mese. Sono inclusi nel prezzo mensile, tutti i servizi essenziali come hotspot e ChiamaOra. La promo può essere sottoscritta solamente da coloro che mantengono il proprio numero portandolo da ho. Mobile, Tiscali, Fastweb e CoopVoce.

Kena 7,99 risulta essere un ottimo compromesso per tutti coloro che vogliono avere un pacchetto completo senza spendere un’assurdità. L’offerta può essere attivata sul sito ufficiale dell’azienda, tramite app, presso un centro autorizzato o tramite call center. E’ previsto un costo di attivazione di 3,99 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it