Apple: un MacBook Air M1 “economico” compare nello store Education

I nuovi MacBook con processore Apple Silicon sono finalmente arrivati sul mercato. Come molti di voi già sanno, questi vengono proposti con una configurazione base da 256 GB di memoria interna. E se vi dicessimo che, in realtà, esiste anche una variante con soli 128 GB? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Nelle scorse ore, è stato scovato un modello esclusivo del nuovo MacBook Air con processore M1 avente solo 128 GB di memoria interna. Il modello è stato trovato all’interno dello store americano Education Institution di Apple. Arriverà mai sullo store aperto a tutti? Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple: Il MacBook da 799 dollari esiste davvero

Il MacBook Air comparso sul sito Education Institution di Apple ha praticamente le stesse caratteristiche del modello entry-level proposto al pubblico. Stiamo parlando, quindi, di una variante con processore M1 con CPU a 8 core e GPU a 7 core. L’unica differenza tra le unità è che questa possiede solo 128 GB di memoria interna. Il prezzo del dispositivo è il più basso mai visto per un Mac, solo 799 dollari. Al momento, però, questo può essere acquistato solo dagli istituti scolastici in grandi quantità. Arriverà mai sullo store aperto a tutti?

Al momento, Apple non ha preferito nessuna parola in merito ad un possibile arrivo di tale MacBook sul mercato. Nonostante l’idea di un MacBook a meno di 1000 euro sia molto allettante, è davvero difficile che una variante con soli 128 GB di memoria (decisamente troppo poca al giorno d’oggi) arrivi sullo store aperto a tutti. In ogni caso, mai dire mai. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: apple.com