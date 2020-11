Il Gruppo LEGO ha rivelato ben 16 nuovi set attualmente in lavorazione per la sua affascinante serie LEGO Super Mario. I nuovi kit, che verranno lanciati il ​​prossimo anno, includeranno un set base, espansioni multiple e l’arrivo di diversi cattivi iconici e skin power-up del leggendario franchise di Super Mario.

La versione più consistente sarà il nuovo Master Your Adventure Maker Set, una sorta di cassetta degli attrezzi che consente ai giocatori di utilizzare nuove opzioni e ulteriore creatività nella costruzione dei loro corsi. Il set includerà un nuovo Start Pipe, insieme a una gamma di mattoncini personalizzati e altri oggetti interattivi. Sono inclusi anche Koopa Kid Lemmy, Goomba, Koopa Paracadutista e una Bob-omba.

Nuovi nemici e costumi speciali in arrivo per LEGO Super Mario

I nuovi kit di espansione sono versioni individuali che aggiungeranno pericoli alle fasi personalizzate dei giocatori. I tre set annunciati sono il set di espansione Piranha Plant Puzzling Challenge, il set di espansione Poison Swamp di Wiggler e, soprattutto, il set di espansione Chain Chomp Jungle Encounter.

Infine, una nuova serie di set di personaggi a sorpresa offrirà una gamma di classici avversari di Super Mario come Spiny Cheep Cheep, Fly Guy, Thwimp, Para-Goomba, Foo, Huckit Crab, Ninji, Para-Beetle, Bone Goomba e l’ignobile fungo velenoso. Inoltre, i pacchetti Power Up conterranno nuove versioni per la figure di Mario, consentendogli di trasformarsi con i costumi classici Tanooki e Pinguino. Non sono stati annunciati ancora prezzi o date d’uscita ufficiali, ma i nuovi set LEGO Super Mario dovrebbero arrivare nel 2021.

Ph. Credit: LEGO