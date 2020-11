La Kingston Canvas React Plus SD è una delle migliori schede SD sul mercato, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e sopratutto dalle prestazioni veramente elevate, in grado di raggiungere addirittura 300MB/s. La scheda tecnica è di altissimo livello e promette benissimo, ma conosciamola da vicino.

Il modello recensito viene commercializzato dall’azienda in differenti versioni, è possibile acquistare la microSD con adattatore o direttamente la scheda SD, con in entrambi i casi il lettore SD (il MobileLite Plus SD) per il collegamento diretto alla USB di tipo A. I tagli di memoria sono sostanzialmente quattro, si parte da 32GB, per finire con 256GB massimi (il cui costo è di 197 euro).

Esteticamente il prodotto ricalca quanto vediamo sulle Kingston Canvas Select Plus o Go! Plus SD, con l’unica differenza legata alla colorazione dell’adesivo posto sullo stesso. Il modello recensito non è la classica scheda SD di fascia medio-bassa pensata per l’utente alle prime armi, quanto un potentissimo strumento adattissimo per la registrazione ed il trasferimento dei formati più impegnativi.

Tutti i tagli di memoria sono progettati secondo gli standard UHS-II, con velocità del settore V90 e U30, in altre parole, parliamo di addirittura 300MB/s in lettura, e 260MB/s circa in scrittura, numeri incredibili, ideali per la produzione/registrazione di video 4K/8K, nonché l’utilizzo su DSLR o le cosiddette Cinema Camera. Il mondo dei professionisti è fortemente attratto dalla Kingston Canvas React Plus SD e fa più che bene, perché sembra essere davvero perfetta sotto ogni punto di vista.

Test e esperienza d’utilizzo

Nelle nostre settimane di test abbiamo provato la Kingston Canvas React Plus SD con Sony Alpha 7 III e Panasonic Lumix S1, portandole a registrare in 4K a 60fps. Il prodotto recensito si è comportato egregiamente, non ha mai mostrato segni di cedimento o di difficoltà, riuscendo a salvare file lunghissimi, anche pari a 30 minuti di girato continuo, in pochissimi secondi. L’accesso ai salvataggi è stato anch’esso uno dei più rapidi mai visti, garantendo all’utente un’estrema rapidità e reattività, in grado assolutamente di stupire e di ammaliare.

Il plus della Kingston Canvas React Plus SD è sicuramente dato dalla presenza del lettore di schede SD MobileLite Plus UHS II (in dotazione in confezione), rendendo così anche il trasferimento sul computer fulmineo, grazie alla connessione ad una presa USB 3.2 di seconda generazione, siamo riusciti a copiare 30GB di dati in meno di 5 minuti, numeri che stupiscono e che non possono che spingerci a consigliarne l’acquisto.

Nel tentativo finale di metterla sotto torchio, abbiamo provato ad avviare CrystalDiskMark per visionare le effettive velocità di trasferimento con uno dei benchmark più famosi al mondo. I risultati effettivi sono in linea con quanto dichiarato da Kingston, effettuando due prove (con file da 256MB e 1GB), in entrambi i casi abbiamo raggiunto velocità di lettura di circa 250MB/s e di scrittura di circa 290MB/s. La Kingston Canvas React Plus SD si è rivelata essere potente, affidabile e perfettamente in grado di rispettare le velocità teoriche presenti sul sito aziendale.

Kingston Canvas React Plus SD: conclusioni

In conclusione il prodotto recensito lo consigliamo al 100%, la velocità di registrazione è elevatissima, permette tranquillamente di importare video in 4K o 8K senza perdere nemmeno un frame. Lo standard UHS-II e le velocità U3/V90 sono effettive, come avete potuto notare nei nostri test benchmark.

L’acquisto della Kingston Canvas React Plus SD è consigliato all’utente professionista, che vuole avere tra le mani una SD performante ed affidabile, pronta per registrare ad altissima definizione. Se invece rientraste nel mondo consumer, con produzioni leggermente di minore qualità generale, allora il consiglio è di avvicinarsi alla Kingston Canvas Go! Plus SD, garantisce una velocità di lettura di 170MB/s e di scrittura di 70/90MB/s, e grazie alla compatibilità con lo standard UHS-1, U3 e V30, saprà aiutarvi nella produzione di video in FullHD (portandovi ad un investimento iniziale inferiore).