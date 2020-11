Smartphone, grazie ad un “anti-laser” è possibile caricarlo da lontano

Un gruppo di scienziati ha sviluppato una tecnologia per irradiare perfettamente energia in ogni stanza, grazie a un dispositivo che chiamano “anti-laser”. Il funzionamento non è complesso: proprio come un laser emette particelle di luce, o fotoni, una dopo l’altra in una fila ordinata e ordinata, un anti-laser aspira i fotoni uno dopo l’altro in ordine inverso. Questi dispositivi potrebbero permettere la carica della batteria di smartphone ed altri dispositivi tecnologici a distanza, senza nessun filo. Il nuovo anti-laser dimostrato in questo esperimento riceve energia diffusa irradiata in uno spazio in uno schema imprevedibile, ricevendo ancora il 99,996% della potenza inviata, dimostrando che può essere una valida soluzione per il futuro.

Un nuovo modo per caricare smartphone e dispositivi mobili?

Il modello più semplice di una configurazione anti-laser, che coinvolge un puntatore laser che spara fotoni uno dopo l’altro in un ricevitore che li divora, sembrerebbe fondamentalmente lo stesso se si riproduce un nastro della sua azione in avanti o all’indietro.. Si dice che configurazioni come questa, in termini fisici, abbiano “simmetria di inversione temporale”. La simmetria di inversione temporale si manifesta solo nei sistemi senza molta entropia, o la tendenza intrinseca dei sistemi a discendere nel disordine.

Fino ad ora, anche gli esperimenti più complessi hanno avuto simmetria di inversione temporale. Ci sono tre principali potenziali applicazioni di questa tecnologia. Il primo è il trasferimento di energia wireless a distanza, per i ricercatori. Un altro è un dispositivo di rilevamento in grado di rilevare sottili cambiamenti in qualsiasi stanza in cui i fotoni sono sparsi. Il terzo è un sistema di messaggistica in grado di trasferire in modo sicuro le informazioni ad un ricevitore nascosto.

Foto di User2890345217 da Pixabay