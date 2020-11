Le promozioni del Black Friday sono finalmente disponibili su Amazon. Per un’intera settimana, gli utenti possono approfittare di sconti mai visti prima su migliaia di prodotti. Quali sono le migliori offerte del giorno? Scopriamolo insieme.

Amazon: promo Black Friday del giorno

Sharp Aquos 65BN6E , Smart TV 4K Ultra HD da 65 pollici, connettività Wi-Fi, Android 9.0, Dolby Atmos, versione 2020, classe di efficienza energetica A+. In promozione a soli 529,00 euro , invece di 919,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, Smart TV 4K Ultra HD da 65 pollici, connettività Wi-Fi, Android 9.0, Dolby Atmos, versione 2020, classe di efficienza energetica A+. In promozione a soli , invece di 919,00 euro. – Sony HT-ZF9 , Soudbar Dolby Atmos 3.1, riproduzione audio in alta risoluzione, Chromecast built-in, Bluetooth, connettività Wi-Fi. Colorazione nera in promo a soli 449,00 euro , invece di 799,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, Soudbar Dolby Atmos 3.1, riproduzione audio in alta risoluzione, Chromecast built-in, Bluetooth, connettività Wi-Fi. Colorazione nera in promo a soli , invece di 799,00 euro. – Realme C3 EU , smartphone con display da 6.5 pollici, tripla fotocamera posteriore con AI, processore Helio G70 Octa-Core, memoria interna da 64 GB, memoria RAm da 3 GB. Colorazione Blu in promozione a soli 109,00 euro , invece di 159,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display da 6.5 pollici, tripla fotocamera posteriore con AI, processore Helio G70 Octa-Core, memoria interna da 64 GB, memoria RAm da 3 GB. Colorazione Blu in promozione a soli , invece di 159,90 euro. – LifeProof Fre, custodia per iPhone 11 (6.1”), protezione smartphone a 360 gradi, immersione totale possibile per una profondità di 2 metri fino a 1 ora, resistente a cadute fino a 2 metri. Colorazione viola in promozione a soli 18,90 euro, invece di 79,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it