Nonostante iOS 14 sia arrivato da poco tempo sui dispositivi Apple, quest’ultima sta già pensando a iOS 15. Secondo quanto riportato da un report del The Verifier, l’update non arriverà su iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE. Sarà davvero così? Cerchiamo di capirlo insieme.

Cupertino è già al lavoro sul futuro big update per iPhone, iOS 15. Al momento, non si hanno informazioni precise in merito a quelle che saranno le caratteristiche chiave. Ciò che è certo è che le novità, rispetto al passato, saranno sostanziali. Non tutti i device che ora supportano iOS 14, però, supporteranno anche il 15. Ecco chi verrà escluso.

Apple: dispositivi datati tagliati fuori da iOS 15

Stando a quanto riportato dal The Verifier, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE non supporteranno il nuovo iOS 15. I dispositivi sarebbero troppo “datati” per garantire adeguate performance di esecuzione. iPhone 6S è arrivato sul mercato nell’oramai “lontano” 2015. iPhone SE, invece, nel 2016. Dopo ben 5/6 anni di supporto, i suddetti melafonini andranno definitivamente in pensione. Secondo le previsioni, i dispostivi supportati saranno:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPod touch di settima generazione

Quelle avanzate dal sito sono delle semplici supposizioni. Non è detto, quindi, che gli iPhone 6S e SE vengano esclusi per forza. Apple ci sorprenderà con un ulteriore anno di supporto? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: apple.com