Cambiamenti climatici, un nuovo satellite analizza il riscaldamento globale

Sta per essere lanciato in orbita un nuovo satellite con lo scopo di analizzare l'innalzamento del mare e quindi i cambiamenti climatici

Un satellite sviluppato dalle agenzie spaziali europee e statunitensi dovrebbe decollare in questi giorni ed avrà lo scopo di misurare l’innalzamento del livello del mare, monitorando i cambiamenti climatici che minacciano di interrompere decine di milioni di vite entro una generazione. Se tutto procede per il verso giusto, il carico utile verrà issato in un’orbita terrestre bassa di 1.300 chilometri da un razzo Space X Falcon 9, con decollo dalla base aerea di Vandenberg in California.

Sentinel-6a sarà il primo di due satelliti identici, il secondo ad essere lanciato in cinque anni, che forniranno misurazioni di precisione del clima senza precedenti almeno fino al 2030. Ogni sonda Sentinel-6 trasporta un altimetro radar, che misura il tempo impiegato dagli impulsi radar per raggiungere la superficie terrestre e tornare indietro.

Il satellite per analizzare i cambiamenti climatici

L’innalzamento del livello del mare è un problema molto serio e da non sottovalutare, causato da un riscaldamento globale che non accenna a diminuire. “Si prevede che gli eventi estremi a livello del mare che sono storicamente rari, una volta per secolo nel recente passato, si verifichino frequentemente, almeno una volta all’anno, in molte località entro il 2050″, secondo quanto riporta il comitato consultivo delle scienze del clima delle Nazioni Unite, IPCC.

I satelliti che tracciano gli oceani del mondo dal 1993 mostrano che il livello medio globale del mare è aumentato, in media, di oltre tre millimetri all’anno. Recentemente ha toccato addirittura i 5 mm all’anno. “È fondamentale poter vedere queste accelerazioni improvvise”, ha affermato Alain Ratier, direttore generale dell’agenzia di satelliti meteorologici europei, EUMETSAT.

Foto di Free-Photos da Pixabay