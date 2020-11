I ricercatori dell’Università della Florida centrale hanno utilizzato la modellazione 3D e le simulazioni al computer per sperimentare la distanza percorsa dalle goccioline di starnuto in persone con caratteristiche fisiologiche diverse, come il flusso nasale e la struttura dei denti. Chi ha queste due caratteristiche può essere definito il maggior diffusore di Covid-19.

Il team ha scoperto che le goccioline respiratorie viaggiano circa il 60% in più quando sparano da un naso congestionato e da una persona completamente dentata rispetto a quelle di un individuo con il naso pulito e senza denti. Tali caratteristiche potrebbero essere alla base di eventi di grande diffusione durante la pandemia Covid-19.

Covid-19, naso e denti possono renderci diffusori del virus

In breve, soffiarsi il naso regolarmente può aiutare a ridurre la distanza che i germi potenzialmente infetti possono percorrere dopo lo starnuto, hanno detto i ricercatori. Alcune persone possono essere più contagiose e considerate un superdiffusore perché hanno un sistema immunitario debole che consente ai virus di replicarsi più rapidamente , portando così a sintomi frequenti come tosse e starnuti.

Alcune persone espirano naturalmente più particelle di altre quando parlano, il che aumenta con il volume. Il comportamento di qualcuno, o la sua mancanza, come scarsa igiene e carriere potrebbero anche contribuire alla diffusione degli eventi a causa del maggiore contatto con molte persone diverse.

I ricercatori hanno testato la questione del superspreader concentrandosi su quattro tipi di persone: una con i denti e il naso pulito; uno con i denti e il naso ostruito; uno senza denti e un naso pulito; e un altro senza denti e naso congestionato. Il motivo per cui i nasi ostruiti sono inclini a fionde più forti di moccio è perché l’area per il rilascio delle goccioline è limitata, quindi la loro espulsione aumenta di velocità, al contrario di ciò che accade in un percorso chiaro.

La stessa idea si applica a una bocca piena di denti. I denti creano un effetto di restringimento nel getto che lo rende più forte e più turbolento. In realtà sembrano guidare la trasmissione. Quindi, se vediamo qualcuno senza denti, possiamo effettivamente aspettarci un getto più debole dallo starnuto da loro. Hanno scoperto che la saliva più sottile ha generalmente maggiori probabilità di diffondere virus perché è composta da goccioline più piccole che galleggiano nell’aria più a lungo della saliva densa e media.

Foto di Ursula Schneider da Pixabay