Hyperloop vuole stravolgere completamente il modo di viaggiare

Il modo di viaggiare ne mondo potrebbe essere a breve completamente stravolto. Basta treni, bus ed aerei, ma spazio ad una nuova tecnologia superveloce, Hyperloop. Si sente parlare di questa tecnologia per la prima volta nel 2013. Elon Musk ha descritto un nuovo tipo di servizio ferroviario in un tubo a bassa pressione che avrebbe raggiunto velocità fino a 760 mph. Il treno galleggiava su un cuscino d’aria e veniva alimentato lungo i binari da magneti.

La levitazione magnetica era già utilizzata sui treni ad alta velocità in Giappone e in Germania ed i tubi pneumatici a bassa pressione sono stati utilizzati per spostare gli oggetti dall’inizio del XIX secolo. La combinazione dei due renderebbe possibili velocità più elevate, ha detto Musk. I viaggi tra i confini della contea di Los Angeles a San Francisco richiederebbero 35 minuti, come anche da Roma a Milano in soli 25 minuti, tempistiche eccezionali.

Hyperloop, il mezzo di trasporto del futuro

Il discorso di Musk su un treno ad alta velocità migliore ha innescato una corsa mondiale per rivoluzionare i trasporti nel 21° secolo. I progetti Hyperloop hanno annunciato progressi in Nevada e Corea recentemente, incluso il primo test di Virgin Hyperloop con passeggeri reali. Un istituto di ricerca coreano avrebbe raggiunto velocità superiori a 600 mph su un modello in scala 1/17.

Ovviamente si tratta di una tecnologia estremamente costosa e che deve essere ancora analizzata e verificata completamente, per garantire la massima efficienza e soprattutto sicurezza ai passeggeri. Il modo di spostarsi nel mondo nel futuro, però, sembra essere più interessante e funzionale, con i treni Hyperloop.