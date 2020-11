Un nuovo aggiornamento in una pagina del supporto Apple conferma che il controller di Xbox Series X verrà supportato in futuro sui dispositivi Apple. L’aggiornamento consentirebbe ai giocatori di utilizzare i nuovi controller Xbox su dispositivi iOS come iPhone e Mac.

Apple ha affermato che sta lavorando attivamente per portare il supporto del controller Xbox ai suoi dispositivi. Sotto un elenco di controller supportati, la pagina rileva che “Microsoft e Apple stanno lavorando insieme per portare la compatibilità per il controller Xbox Series X ai clienti in un aggiornamento futuro”. Non è specificata tuttavia alcuna data di rilascio o intervallo di tempo esatti.

Un annuncio importante per il futuro di xCloud

L’aggiornamento pianificato consentirà ai possessori di Xbox di giocare ai giochi supportati da Apple Arcade e App Store con il nuovo controller su iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV e Mac. Sebbene l’aggiornamento non sia sorprendente, è importante per Microsoft in quanto sviluppa la sua offerta xCloud.

Il servizio di cloud gaming di Microsoft è attualmente disponibile solo su dispositivi Android, con il supporto Apple pianificato per il prossimo anno. Attualmente i dispositivi Apple supportano il controller Wireless di Xbox, l’Elite Series 2 e l’Adaptive Controller di Microsoft.

Ph. Credit: Xbox