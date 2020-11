Con l’arrivo di ulteriori dati relativi alla sperimentazione del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca siamo arrivati a tre potenziali trattamenti. Oltre a questo c’è infatti quello di Pfizer / BioNTech e quello di Moderna. I tre divergono su alcuni importanti, ovvero l’efficienza delle dosi, ma anche il prezzo, aspetto da non sottovalutare.

Attualmente quello si AstraZeneca risulta essere il meno efficace. Gli ultimi dati relativi alla fase 3 di sperimentazione hanno portato a solamente il 70,4% di efficienza. In realtà si arrivare al 90%, ma solo se la prima dose utilizzata è leggermente inferiore. In ogni caso si tratta di una distanza molto pesante con gli altri due vaccini.

Il vaccino contro il coronavirus di Pfizer ha superato il 95% secondo l’ultima analisi dei dati raccolti. Si tratta una soglia molto alta che può permettere il ritorno alla normalità nel momento in cui verrà distribuito. Anche Moderna ha quasi raggiunto tale traguardo fermandosi però a poco più del 94%.

I vaccini contro il coronavirus i costi

L’altro punto importante, come detto, sono i costi. AstraZeneca ha già annunciato che non intende fare profitto con questo vaccino tanto che una singola dose costerà tra i 3 e i 5 dollari, una frazione rispetto alla controparte. Quello di Pfizer sembra essere stato fissato a 19,50 dollari a dose mentre quello di Moderna slitta tra i 25 e i 37 dollari a dose.

Con tutte queste differenze, è possibile che si utilizzino tutti e i tre i vaccini possibili. I due più efficaci, ma costosi, saranno quelli destinati alle persone più a rischio, sia per condizioni fisiche, ma anche per possibilità di venire infettati a causa del lavoro svolto, come gli operatori sanitari. Quello di AstraZeneca invece potrebbe essere usato per le persone meno a rischio. Alla fine anche i vaccini antifluenzali hanno lo stesso range di efficacia.

Ph. credit: Thalassaemia.org.cy