Google e Lucasfilm hanno stretto una collaborazione per lanciare l’app “The Mandalorian AR Experience” esclusiva per gli smartphone Android 5G, portando i personaggi dell’omonima serie disponibile su Disney Plus, direttamente di fronte a noi grazie al supporto della realtà aumentata.

L’app riporta in vita alcuni momenti iconici della prima stagione di “The Mandalorian”, mettendoci nei panni di un cacciatore di taglie che segue le tracce di Mando in persona. Saremo anche in grado di ripercorrere i passi del Mandaloriano, ritrovare il dolcissimo Baby Yoda e sfruttare la Forza usando i personaggi a grandezza naturale dello show.

Il Mandaloriano farà visita solo a chi dispone di smartphone Android di ultima generazione

L’app è stata realizzata utilizzando l’ultima tecnologia ARCore di Google con funzionalità come l’occlusione che aiutano le scene 3D a fondersi con il mondo reale. “Per creare questa esperienza originale, Google, Disney e Lucasfilm hanno lavorato insieme per immaginare un’app di realtà aumentata di nuova generazione ottimizzata per i dispositivi 5G”, hanno affermato le società. “I nostri team hanno collaborato per creare modelli iper dettagliati e animazioni realistiche, il tutto confezionando scene con divertenti sorprese”.

L’app purtroppo può essere utilizzata unicamente su dispositivi di ultima generazione tra cui Google Pixel 5G e smartphone Android 5G selezionati. Se siete fan della serie e siete equipaggiati a dovere, potete correre a scaricare l’app gratuita su Google Play.

Ph. Credit: Google