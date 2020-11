La Cina si sta preparando per svolgere una nuova missione sulla Luna

La Cina si sta preparando per l’imminente lancio verso la Luna, per riportare del materiale sul nostro pianeta. Chang’e 5 è la missione lunare più ambiziosa della Cina e segna la prima volta in quattro decenni che un paese ha cercato di portare rocce e detriti dalla Luna sulla Terra. Ciò potrebbe aumentare la comprensione umana della luna, della sua età e delle sue risorse e del sistema solare più in generale.

La missione della Cina sulla Luna

I quattro moduli della sonda Chang’e 5 dovrebbero essere inviati nello spazio oggi, a bordo di un imponente razzo Long March-5 dal centro di lancio di Wenchang, lungo la costa della provincia meridionale dell’isola di Hainan, secondo quanto riportato dalla NASA. Il compito chiave della missione è perforare 2 metri sotto la superficie della luna e raccogliere circa 2 chilogrammi di rocce e altri detriti da riportare sulla Terra. Questa sarebbe la prima opportunità che gli scienziati avrebbero avuto di studiare il materiale lunare appena ottenuto dalle missioni americana e russa degli anni ’60 e ’70.

In caso di successo, potrebbe essere organizzato un progetto per il ritorno di un campione anche da Marte o anche una missione lunare con equipaggio, ha detto Johnson-Freese, scienziato della U.S. Naval War College. “La Cina si sta dimostrando in grado di sviluppare e portare avanti con successo programmi ad alta tecnologia sostenuti, importanti per l’influenza regionale e le partnership potenzialmente globali”, ha affermato in una recente intervista.

Foto di WikiImages da Pixabay