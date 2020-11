Sarà mostrato al mondo un fossile sorprendente che mostra uno degli scontri tra due dei dinosauri più famosi nell’immaginario comune, i T-rex e i triceratopi.

Questo fossile, soprannominato “Dueling Dinosaurs” fu scoperto già nel 2006, ma da allora soltanto in pochi hanno avuto il privilegio e l’emozione di poterlo ammirare. Adesso invece sarà in esposizione sotto gli occhi del pubblico del North Carolina Museum of Natural Sciences.

Why's this important? The specimen includes the best-preserved skeletons of Triceratops and T. rex to date.

We'll have the only 100% complete skeleton of T. rex ever found. Both dinosaurs were preserved together in a potential predator-prey encounter. pic.twitter.com/HbZmAngpWW

— NC Museum of Natural Sciences (@naturalsciences) November 17, 2020