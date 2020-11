Il Black Friday scioglie anche Apple. Nonostante l’azienda non proponga quasi mai nessun tipo di promozione sui suoi prodotti, gli “sconti” del venerdì nero sono arrivati anche da lei. Nelle scorse ore, questa ha annunciato ben 4 giornate di shopping speciale. Andiamo a scoprire in cosa consistono.

Quando si parla di Appe è difficile aspettarsi grosse riduzioni di prezzo. Anche quest’anno, l’azienda ha deciso di aderire alla promo Black Friday, tuttavia, se vi aspettate di trovare prodotti Apple a prezzo ribassato rimarrete delusi. A partire dal prossimo 27 novembre, Cupertino regalerà una carta regalo a fronte dell’acquisto di uno dei prodotti “in promozione”. Ecco come funziona.

Apple: le quattro giornate di shopping del Black Friday

Ebbene sì, la mela morsicata ha deciso di proporre qualcosa di diverso dal semplice sconto diretto sui prodotti. Bisognerà acquistare un device a prezzo pieno per poter ricevere una carta regalo da spendere in un secondo momento all’interno dello store. Il valore della carta regalo varierà in base al prodotto acquistato. In ogni caso, il massimo valore sarà di 150 euro. Non sono ancora stati comunicati i dettagli della promo, tuttavia, sappiamo già quali saranno i prodotti in promo:

iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11.

AirPods Pro e AirPods di seconda generazione.

Alcuni Mac e MacBook selezionati.

iPad Pro e iPad mini.

Apple Watch Series 3.

Apple TV.

Prodotti Beats.

Come già anticipato, la promozione partirà il prossimo 27 novembre e durerà ben 4 giorni. Nonostante non si tratti di sconti immediati, l’iniziativa farà piacere a tutti coloro che vogliono acquistare uno dei suddetti prodotti presso Apple. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com