Apple ha presentato gli ultimi modelli di iPad Pro a marzo 2020. Questi, hanno portato in campo novità minori rispetto alla precedente generazione. Il vero salto di qualità, a detta dei leaker, arriverà nel 2021. Almeno uno dei nuovi iPad Pro 2021, infatti, monterà un evoluto display mini-LED. Ma non è tutto, entro la fine dell’anno dovrebbero arrivare anche modelli con pannelli OLED. Ecco tutti i dettagli.

Ad ottobre, Apple ha presentato i nuovi iPad Air. I nuovi tablet hanno ridotto sensibilmente il gap tra i modelli “economici” e Pro. É doveroso che Cupertino lanci una versione professionale degna di essere chiamata tale. Non solo pannelli mini-LED, ma anche tecnologia 5G e altro. Ecco tutte le anticipazioni.

Apple: gli iPad Pro del 2021 saranno un portento

Nonostante manchi ancora qualche mese alla presentazione ufficiale dei nuovi iPad Pro, iniziano già a trapelare le prime informazioni in merito alle caratteristiche dei prodotti. Secondo il noto sito coreano The Elec, a marzo Apple introdurrà un pannello mini-LED su solo uno degli iPad Pro, probabilmente sul modello da 12.9 pollici. Le novità, però, non finiscono qui. Il sito sostiene che l’azienda lancerà altri modelli entro la fine dell’anno dotati di display OLED prodotti da LG e Samsung. Sarà vero?

L’ipotesi del lancio di due generazioni di iPad Pro a distanza di pochi mesi appare alquanto improbabile, ma mai dire mai. Apple potrebbe presentare un piccolo refresh a marzo in vista di un upgrade più grosso a fine anno. Ciò che è certo è che, tra non molto, i display OLED arriveranno anche sui tablet Apple. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com