Cacao, i flavanoli contenuti migliorano il sistema cognitivo generale

I flavanoli del cacao hanno effetti benefici per l'ossigenazione del cervello ed in generale del sistema cerebrale in toto

I flavanoli contenuti nel cacao classico hanno aspetti positivi per l’ossigenazione del cervello ed in generale per migliorare il sistema cognitivo, riferiscono i ricercatori sulla rivista Scientific Reports. Nello studio, 14 dei 18 partecipanti hanno visto questi miglioramenti dopo aver ingerito questi flavanoli. Studi precedenti hanno dimostrato che mangiare cibi ricchi di flavanoli può giovare alla funzione vascolare, ma questo è il primo a trovare un effetto positivo sulla funzione vascolare cerebrale e sulle prestazioni cognitive nei giovani adulti sani.

I benefici dei flavanoli nel cacao

Il team ha testato i 18 partecipanti prima della loro assunzione di flavanoli di cacao ed in due prove separate, una in cui i soggetti hanno ricevuto cacao ricco di flavanoli e un’altra durante la quale hanno consumato cacao trasformato con livelli molto bassi di flavanoli. Questo progetto di studio impedisce alle aspettative dei ricercatori o dei partecipanti di influenzare i risultati.

Circa due ore dopo aver consumato il cacao, i partecipanti hanno respirato aria con il 5% di anidride carbonica, circa 100 volte la normale concentrazione nell’aria. Questo è un metodo standard per sfidare la vascolarizzazione cerebrale per determinare quanto bene risponde, ha detto Gratton, autrice principale dello studio.

“Anche se la maggior parte delle persone ha beneficiato dell’assunzione di flavanolo, c’era un piccolo gruppo che non lo ha fatto”, ha detto la ricercatrice. “Quattro dei 18 soggetti dello studio non hanno mostrato differenze significative nella risposta di ossigenazione del cervello dopo aver consumato flavanoli, né le loro prestazioni nei test sono migliorate. Poiché questi quattro partecipanti avevano già le risposte di ossigenazione più elevate al basale, questo potrebbe indicare che coloro che sono già abbastanza in forma hanno poco spazio per miglioramenti.”

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay