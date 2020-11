Covid-19, per Bill Gates i vaccini saranno pronti entro Febbraio

Bill Gates è ottimista sullo sviluppo del vaccino contro il coronavirus. I primi due vaccini candidati che potrebbero ricevere l’autorizzazione della FDA, uno da Pfizer e l’altro da Moderna, sembrano essere efficaci al 95% contro il virus. Ma il co-fondatore di Microsoft ha anche grandi speranze per i vaccini che non hanno ancora fatto grandi titoli, che possono rivelarsi anch’essi molto efficaci contro il Covid-19.

Il parere di Bill Gates sul vaccino per Covid-19

“Quasi tutti i vaccini funzioneranno e con livelli di efficacia molto alti”, ha detto domenica Gates in un’intervista a CNN. “Sono ottimista sul fatto che entro febbraio è molto probabile che si dimostreranno tutti molto efficaci e sicuri. Dovremmo essere molto preoccupati per i prossimi sei mesi”, ha detto Gates, aggiungendo che secondo lui il tasso di mortalità giornaliera per il virus supererà i 2.000 per gran parte dell’inverno. Ha anche discusso i problemi con i test e la distribuzione dei vaccini, ma pensa che queste sfide saranno soddisfatte.

Gates ha affermato anche che la sua cena del Ringraziamento sarà piccola e stabilirà una connessione video con i membri della famiglia che non sono presenti. Ha esortato gli americani a indossare le mascherine ed a praticare distanziamento sociale mentre continuiamo ad aspettare un vaccino. “Sai,” ha detto, “cerca di non fare in modo che la tua famiglia sia l’ultima morte in questa pandemia perché sei disposto a sopportarlo fino alla primavera, che è quando il vaccino inizierà davvero a ridurre i numeri”.